Se Tesla-racer i aktion

Du kender måske Tiff Needell fra det britiske bilprogram Fifth Gear. Han er en kombination mellem en racerkører og tv-vært. I denne video er han taget til Barcelona for at prøve den nye Tesla-racer. Bilen er bygget op omkring en Tesla Model S P100D, men er blevet strippet for vægt – næsten 500 kg er væk.

Det er dels gjort ved at fjerne alt unødvendig luksus, på nær den store skræm, som også findes i den almindelige Tesla. Alle pladedelene er udskiftet fra aluminium til det ultralette kulfiber-forstærket plastik CFRP, og vinduerne er polycarbonat i stedet for glas.

Skærmene er blevet udbygget, så de har kunne gøre sporvidden bredere og hjulene er monterede med et sæt Pirelli-slickdæk for maksimalt greb.

Bilen skal deltage i en løbsserie der hedder: Electric Production Car Series, hvilket er den første løbsserie med 100 pct. elektriske modificerede gadebiler.

Der kommer kun til at være 20 Tesla-racere, der skal konkurrere mod hinanden. De skal efter planen kunne køre 90 km på en opladning - for fuld udblæsning.