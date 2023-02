Salget af dieselbiler er faldet markant de senere år. Brændstoffet er dømt som sort og beskidt, og en af de teknologier, der har taget over i stedet, er plugin-hybriderne. Men giver de mening ude i virkeligheden, eller er deres vanvittigt lave forbrugstal kun en teoretisk beregning. Det forsøger Bilnørderne at undersøge i dette afsnit, hvor de har lånt to næsten identiske Volkswagen Golf’er – en på diesel, og en Golf GTE.

