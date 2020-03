Vi kører... Øhhh sejler på tværs af Vejle Fjord i verdens mærkeligste bil

På Bil Magasinet tester vi alle typer af biler, men denne opgave var alligevel mere speciel, end som så. MyGarage i Vejle ringede og spurgte, om vi ville prøve en bil, de havde stående: En Panther Watercar, som er en amfibiebil, hvilket betyder, at den også kan sejle.

Det blev til en hæsblæsende tur på både land og vand. Se mere i videoen nedenfor, og husk at abonnere på Bil Magasinet på YouTube. På den måde får du vores videoer, som det allerførste, og det koster ikke en krone. Til gengæld kunne vi godt tænke os, at du også købte et abonnement på Bil Magasinet, og det kan du læse meget mere om hér! Lad os så komme til sagen!