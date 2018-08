Omdanner Bugatti Veyron til baghjulstrukken donutmonster

Der er en grund til, at Bugatti valgte at udstyre sin Veyron med firehjulstræk. Da den kom til verden i 2005 var den udstyret med en W16-motor, der takket være fire store turboer var i stand til at levere 1.001 hk.

Bilen her er fra 2008, men har sidenhen fået en opgradering hos den ekstravante tuner, Mansory. Den er blevet udstyret med Mansory's dyreste opgradering kaldet: Vivere Diamond Edition.

Mansory arbejdede ikke kun med udseendet - motoren fik også fået en tur. Nu yder den 1.200 hk, hvilket svarer til den mere kraftfulde version Super Sports, som kom på markedet i 2010.

Se hele ombygningen herunder.

Hvis du kun er interesseret i at se bilen lave donuts, så spol frem til 12.22 i videoen.