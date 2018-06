Ny Skoda Kodiaq RS sætter rekord på Nürburgring

Som en del af større marketingsstrategi har Skoda offentliggjort en ny rekord fra Nürburgring. Der findes et hav af forskellige kategorier, som man kan sætte rekorder i. Skoda Kodiaq RS har fundet en lille niche - den hedder 7-personers SUV'er og det er her, at den kan prale af at ligge i tops. I tiden 9 minutter 29.84 sekunder kørte den tyske racekøre Sabine Schmitz rundt på Nürburgring Nordschleife, der tæller intet mindre end 73 sving fordelt på en strækning på 20,8 km. Det er nok bare et spørgsmål om tid, før den bliver slået. Der findes nemlig mange andre langt mere kraftfulde 7-personers SUV'er på markedet. Tænk f.eks. på Audi SQ7 med en V8 dieselmotor.

Skoda Kodiaq er ikke officielt blevet lanceret endnu. Men Skoda har alligevel løftet lidt af sløret for hvad i kan forvente. Skoda Kodiaq RS får en 2-liters Biturbo-TDI'er med 240 hk og et drejningsmoment på 500 Nm.

Se videoen herunder, hvor den sætter rekorden