Nostalgi fra arkivet! Kan du huske dengang Saab 9-5 fik HÆSLIGE briller på?

BM-Nostalgi er et begreb, hvor vi dykker ned i arkiverne for at finde frem til sjovt billedmateriale, artikler, video og andet, som stadig giver dig gåsehud, hvis du er bilentusiast.

Denne gang skal vi kigge på en test fra februar 2007 af den dengang reviderede Saab 9-5, som vi tog under kærlig behandling på Sturup Raceway.

