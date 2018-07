Magisk film om rally-kongen Lancia Stratos

I rally er der ikke tid til at tænke på udseendet. Bilerne, som deltager i den hårdkogte sport, er ikke bygget for at se pæne ud eller vinde skønhedspriser. Der er dog én rallybil i historien, som trodsede alle regler.

Lancia Stratos kom til i 1972, og den blev udelukkende bygget, fordi Lancia havde brug for en efterfølger til den mindre Fulvia, som de havde haft mange successer med i rally.

Forrude som et jagerfly

Stratos, har derfor en lang række detaljer, som udelukkende er tiltænkt dens karriere i rallysport. Blandt andet er forruden lavet som på et jagerfly, hvilket skal give chaufføren bedst muligt udsyn.

De meget skrå sider af bilen gjorde også, at der blev gjort plads i hver dør til en styrthjelm. Motoren hentede Lancia fra Ferrari. Den 2,4-liters Dino-motor var en hidsig sag, og i racertrim kunne den mønstre op til 280 hk.

Det udvendige design blev udført af Bertone, og det anses af mange for at være et kileformet mesterværk.

Ikke så overraskende blev bilen en kæmpe succes på rallybanerne, hvor den vandt VM i både ‘74, ‘75 og ‘76.