VIDEO: Har du set HIGH ON CARS? Vi gennemgår "Nillers" tunede og brutale Audi RS6

Bil Magasinet har besøgt Niels Becker fra YouTube-programmet High on Cars. Niels er en af Danmarks største RS6-fans, så det var kun rimeligt, at vi tog forbi hans bilforhandler Proauto i Hinnerup, da vi fik den nyeste Audi RS6 til test.

Se med i første del af vores samarbejde her, hvor vi gennemgår den Audi RS6, Niels Becker kører i til daglig. Følg med på bilmagasinet.dk, og ikke mindst vores YouTube-kanal, hvor vi på mandag afslører næste afsnit, hvor vi får Niels til at gennemgå den nye RS6 for at se, hvad han synes om den. Glæd jer, og husk at abonnér på vores YouTube-kanal, så I får besked om, så snart det nye afsnit er live!