Det lyder helt vanvittigt, men den er god nok. Denne Opel Kadett leverer 1.257 hk og kører så let som ingenting over 300 km/t. Den originale 1,6-liters motor er hevet ud til fordel for en 2-liters motor med beskedne fire cylindre. Takket være en koloenorm turbo der trykker 3,1 bar, er det muligt at levere de mange kræfter. For at få de mange kræfter ned i asfalten er forhjulstrækket også sløjfet til fordel for et firehjulstræk.

Se den vilde video her: