Dette er den dummeste 0-100 km/t-udfordring vi har set

Tv-værten Adam Duvå Hall, racerkøreren Nicolas Kiesa og standupperen Thomas Hartman bliver bedt om at troppe op på Flyvestation Vandel i Jylland, hvor Volkswagen har linet tre GTI'er op på den kilometerlange asfaltbane.

Først bliver de sluppet løs i de tre GTI-biler for at lære dem bedre at kende.

Så får de udfordringen, der får dem til at hæve øjenbrynene.

