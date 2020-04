BM-Nostalgi: Kom med tilbage til 2007, hvor vi testede de vildeste luksusbiler over Farøbroerne

BM-Nostalgi er et nyt begreb, vi prøver at arbejde med på Bil Magasinet, hvor vi dykker ned i arkiverne for at finde frem til sjovt bilmateriale, artikler, video og andet, som stadig giver dig gåsehud, hvis du er bilentusiast.

Denne gang skal vi kigge på en stortest fra marts 2007 af Maserati Quattroporte, Lexus LS460, Mercedes S-klasse, Audi A8 og Jaguar XJ, som blandt andet filmet med TV2 News-helikopteren under en grundig gennemgang på tur til Tyskland, hvor de også kører topfart.

Mød programmets vært, Søren Søltoft, fra TV2 News og Bil Magasinets daværende hold: Nikolaj Karlshøj, Morten Bek, Steen Bachmann og Mikkel Thomsager.

Testen optrådte også som test i Bil Magasinet nr. 187, april 2007.

