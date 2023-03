Ford har netop lanceret den nye Ranger Raptor – en hårdhudet firehjulstrækker, der hverken er bange for hurtige ørkenløb eller at kravle op igennem en klippestrøet kløft. Største nyhed er, at nu har fået erstattet den temmelig bovlamme 2-liters diesel for en 3-liters turboladet V6’er med 292 hestekræfter, der slubrer benzin, som havde den aldrig hørt om klimakrisen.

Men må den se sig slået af en gammel Land Rover Defender og en endnu ældre traktor - få svaret her!