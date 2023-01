Kan du tjene penge på at køre fede biler?

Normalt er der ikke noget finansielt mere tåbeligt end at købe en bil. Prisen falder drastisk, i det du triller ud fra forhandleren, og grønne ejerafgifter og service æder dine surt optjente penge. MEN hvad nu, hvis du faktisk kan tjene penge på at købe en fed, spændende eller anderledes bil? Det er temaet for det seneste afsnit af Bilnørderne.

De to venner har fundet et ekstremt fint eksemplar af BMW 135i Coupé, som de kører en tur i, mens de taler om, hvad der skal til for at gøre et godt køb. Og der skal ikke meget til at overtale de to til BMW’en og dens vellydende rækkesekser.

Turen ender dog hos podcasten Bilklubben, hvor de to møder Anders Richter, som selv har god erfaring med at tjene penge på fede biler. Han deler ud af sine gode råd, og de tre diskutere alternative bud, som kan blive flere penge værd, uden at de koster millioner af kroner.

Se med, og få svar på, om Bilnørderne har valgt en bil, der faktisk vil kunne tjene dem penge: