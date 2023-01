Elbil og ENORM campingvogn - hvor langt kan vi nå?

Det er nærmest dømt til at gå galt, når Bilnørderne forsøger at udføre et forbrugerjournalistisk stykke testarbejde – hvor meget påvirkes en elbils rækkevidde, når den skal trække en kæmpe campingvogn?

Vi danskere elsker vores haveaffald og campingvogne. Men hvordan skal det gå, når vi alle skal til at køre i elbiler. Bilnørderne har sat sig for at teste, hvordan rækkevidden bliver påvirket, når man hægter en (meget) stor campingvogn efter den elektriske BMW IX.

Du kan finde testbilen her.

Og det er ikke tilfældigt, at det er netop BMW IX, der er valgt som den elektriske trækker. Den er nemlig elbilen, som må trække mest – hele 2.500 kilo. Det er til gengæld mere tilfældigt, at det bliver en 7,2 meter lang campingvogn med alskens luksus, inklusiv gulvvarme, der bliver Bilnørdernes hjem for dagen. Det er nemlig den eneste campingvogn til salg på Biltorvet i hovedstadsområdet.

Iskoldt

For at gøre opgaven endnu mere besværlig for elbilen, er det tilfældigvis hamrende koldt på den dag, Bilnørderne foretager deres test. Hvordan det går, kan du se her: