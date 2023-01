14 gange rundt om jorden – hvor meget bil er der tilbage?

Bilnørderne undersøger, om det er tåbeligt at købe en Mercedes, der har kørt 14 gange rundt om jorden, eller om man faktisk kan få en lækker bil for få penge.

559.000 kilometer eller det, der svarer til lige knap 14 gange rundt om jorden. Ja, denne gang har Bilnørderne fundet sig et jævnt køretøj, nemlig en meget brugt Mercedes E220 CDI til bare 40.000 kroner.

Bilnørderne er jo et brugtbilprogram, og derfor stiller de to værter sig selv spørgsmålet – giver det mening at købe en meeeget brugt bil, eller er det bare tåbeligt. Ideen bag er nemlig, at en bil, der rigtig langt, må være velholdt, for ellers havde den ikke klaret sig så langt.

Find ud af, om den teori holder stik, her: