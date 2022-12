Mafioso eller minister – skal man vælge 20 år gammel V8'er eller luksushybrid til spotpris?

Hvor meget luksus er der i den nye Audi A8 Hybrid, og er den 13 gange så lækker som den 20 år gamle forgænger. Bilnørderne tester ministerbiler – et splinternyt, og et meget brugt eksemplar.

Hvor meget luksus kan du egentlig få for 100.000 kroner? Og hvor meget mere lækker er den nyeste generation A8, sammenlignet med et 20 år gammelt eksemplar? Det undersøger Bilnørderne i dette afsnit, hvor Frederik får lov at opleve livet som minister på bagsædet af to forskellige Audi A8’er, mens Andreas agerer chauffør.

Du kan finde den brugte A8’er her.

