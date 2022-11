Den har ry for at være FARLIG - bliver de bidt af giftslangen?

Tredje afsnit af Bilnørderne er klar, og denne gang ruller de tungt i Amerikas måske mest frygtede sportsvogn – den sagnomspundne Dodge Viper. Om de to kammerater overlevet mødet, kan du se her.

Dodge Viper er et ikon som få. Den amerikanske sportsvogn er læsset med en kæmpe motor og nogle køreegenskaber, der kan få de fleste til at synke en ekstra gang. Det er ikke for sjov, at bilen har fået sit navn efter hugormen.

Bilnørderne er Bil Magasinet og Biltorvets nye store satsning på Youtube, som de sammen laver. Konceptet er simpelt; Biltorvets redaktør finder en sjov eller spændende brugt bil på Biltorvet, og så nørder de to værter – og gode kammerater – alle de sjove, skøre eller vilde ting ved modellen.