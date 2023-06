DKs sjoveste offroad-legetøj med indbygget OH SHIT-knap!

Klassisk Porsche eller spritny Toyota – hvad vil man helst eje?

Hvis du var så heldig at have omkring 500.000 kroner til en sportsvogn, hvad er så egentlig fedest? En helt ny og legesyg Toyota GR86 – eller en klassisk Porsche 911? Bilnørderne kører dækkene af dem begge for at give dig svaret.