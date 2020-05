Bil Magasinet Nostalgi: Husker du Cadillac XLR?

VIDEO: Har du set HIGH ON CARS? Vi gennemgår "Nillers" tunede og brutale Audi RS6

Så er der underholdning når Bil Magasinet og High on Cars slår sig sammen for at nørde Audi RS6 i detaljer. Se første afsnit her, hvor vi kigger på Niels Beckers egen RS6, som han kører i hver dag.