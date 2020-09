Vi finder de 10 fedeste elbiler lige nu

1 | Koenigsegg Gemera

Nummer 1 på listen er Koenigsegg Gemera som har 3 elmotorer med samlet set 1.100 hk. Teknisk set er Gemera egentlig en hybrid bil, så vi har altså snydt lidt for at få den med på den her liste, men vi er bare så vilde med Gemera, at den skulle med. Grunden til, det er snyd er nemlig, at den også har en lille 3-cylindret benzinmotor på 2,0 liter med 600 ekstra hk, men prøv lige at glemme den et øjeblik.

For den kan altså krydse 300 km/t på ren eldrift, og det i sig selv er da en præstation.