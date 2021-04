Her er sammensætningen, der giver masser af køreglæde i en Yaris

Yaris fortjener sin finaleplads

For mig er det vigtigt, at Årets Bil i Danmark skal tilbyde køreglæde. Og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg ikke helt, at Yaris Hybrid kommer helt i mål her. Det skyldes hovedsageligt dens CVT-gearkasse, der retfærdigvis er blevet bedre, men stadig frarøver noget af fornøjelsen. Efter min første tur bag rattet af hybriden, var jeg ikke sikker på, om jeg syntes, at Yaris fortjente den plads, den havde fået i finalefeltet til Årets Bil 2021.

Men så kom jeg bag rattet af den Oxide Bronze-farvede bil på billedet, og det ændrede alt.