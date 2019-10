Wow: Toyotas nye lækre brintbil

8 brintstationer i Danmark

En britbil er en elbil, der får strøm fra en brændselscelle, der producerer strøm fra brint. Affaldsstoffet er rent vand.

Brint opbevares i bilen i tanke præcis som benzin. Dog ligger brint under et højt tryk, hvorfor tankene skal være cylinderformede, for at klare trykket.

I Danmark har vi i øjeblikket otte brinttankstationer (Aalborg, Køge, Gladsaxe, Sydhavnen København, Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg), hvilket sætter nogle begrænsninger for brugen af en brintbil. Omvendt har brintbilen den fordel, at det er en elbil, der tankes som en benzinbil.