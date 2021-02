Volkswagen er ikke længere verdens største bilproducent

Bliver 2021 Volkswagens år?!

Der er to grunde til, at Volkswagen forventes at generobre titlen som verdens største bilproducent i 2021. Den første grund er, at man forventer et øget salg i Europa, når man forhåbentlig kommer over coronakrisen.

Den anden grund er, at præsentationen af den elektriske SUV ID.4 vil øge salget globalt, og selvfølgelig at ID.3, årets bil i Danmark, vil fortsætte sin salgssucces. Faktisk forventer Volkswagen Group, at salget af deres elbiler bliver så stort, at de kan udfordrer Teslas titel som verdens største elbilsproducent. Begge forventer omkring 750.000 solgte elbiler i 2021.