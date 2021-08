Voldsomt crash sætter måske en stopper for Toyota's gadelovlige racerbil

Toyota's fremtid i FIA WEC

Racer Magazine har selv undersøgt yderligere. Svaret er heldigvis, at Toyota ikke behøver at sælge en gadeversion af GR010 Hypercar, for at fortsætte med at køre ræs i FIA WEC. Årsagen til dette er, at reglementet ikke længere foreskriver, at man skal sælge gadeversioner af de prototyper, som man deltager med.

Af samme årsag har Peugeot også udmeldt, at de ikke kommer til at sælge en gadeversion af deres 9X8 Le Mans Hypercar. I stedet kræves det bare, at drivlinen bruges i mindst 25 produktionsbiler.