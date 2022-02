Vmax-legende: Sørens gale Corolla

Turbo fra HiAce

Efter de første test var teamet helt oppe og køre. De var så brændvarme, at de simpelthen måtte have endnu mere effekt i bilen. De to motorer har i standardudgaven 140 hk hver, men det kunne blive meget bedre.

- Vi havde aldrig prøvet noget med turbo før, men vi kastede os ud i det. Jeg fandt et par gamle turboladere fra Toyota HiAce modellen, fortæller Dolo. Turboerne blev svejst direkte på manifoldet uden nogen garanti for at det var korrekt. Vi kørte da også kun et par hundrede meter, så brændte motoren et stempel. Det var sygt, siger Søren og tænker tilbage på disse besværligheder med det sjove og omfattende projekt.

Men efter at have udskiftet benzinpumper, indsprøjtningsdyser og benzinregulerings-ventiler, så kom twin motor Corolla´en for alvor ud af starthullerne.

- Vi justerede en del på denne opsætning hele sidste sommer, og fik det til at køre ganske imponerende. Vores bedste 402 meter tid var 11,54 sekunder, fortæller Søren med en vis stolthed i stemmen.