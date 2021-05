Vild video: GR Yaris triller rundt til trackday og bliver HELT smadret

En klassisk “tank slapper”?

De baneorienterede opgraderingerne fra Circuit-pakken var desværre ikke nok til at forhindre denne GR Yaris i at rulle voldsomt rundt i gruset. Uheldet skete under en våd trackday på Audruring i Estland. I videoen ses den hvide GR Yaris overstyre med høj fart igennem et sving, netop som en GR Yaris burde køres. Uheldet sker først i slutningen af svinget, idet føreren prøver at kompensere for bilens overstyring.

Se videoen og bedøm selv: