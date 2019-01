Breaking news: Se billederne af den nye Toyota Supra

MEN det lykkedes mig alligevel at komme et stykke ind på livet af den nye japanske sportsvogn, selv om jeg tydeligt kunne mærke, at jeg kun fik bladret i de allerøverste lag af, hvad der føles som en fantastisk køremaskine. Som sagt vil Toyota ikke ud med dataen, men den nye Supra føles meget let, samtidig med at den har utroligt høje mængder af greb i fordækkene. Bagenden, der bl.a. får hjælp fra et mekanisk differentiale med elektronisk styring, føles som et aktiv, der nærmest på kommando kan beordres til at hjælpe forenden med at pege den rigtige vej ved at træde et skridt til siden – det vel at mærke både når der gives gas, eller laves speederløft eller ligefrem bremses. Bagenden løfter sig flot, og når den korrekte vinkel på sportsvognen er fundet, sætter den sig elegant ned igen for at finde grebet, når det rigtige input kommer fra føreren på pedalerne. Det superfede er, at selv om karakteristikken forstærkes, som farten stiger, så er den mærkbar, uden jeg behøver ligge på bilens grænser konstant. Selv om Supra er hurtig, kontant og på nogle punkter en smule brutal, er dens balance, styretøj og måden den modtager og retter sig efter input på delikat, og skaber en baghjulstrukken sportsvogn, der føles adræt, levende men stadig seriøs og med et højt greb.



