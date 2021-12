Verdens mest populære bil runder historisk milepæl

Rallyverdensmestre i 1999

danske

I 1999 når Toyota de højeste tinder med Corolla WRC-modellen, som deltager i rallyverdensmesterskabet. Bilen er bygget på Corolla fra ottende generation. Bilen benytter en hårdtpumpet, 4-cylindret turbobenzinmotor og et effektivt firehjulstræk til at sikre sig titlen som verdensmester for konstruktører foran mærker som Subaru, Mitsubishi, Ford og Seat. Toyota's officielle teamnavn i 1999 var Toyota Castrol Team, og blandt kørerne var spanske Carlos Sainz, britiske Martin Brundle, franske Didier Auriol og ikke mindstHenrik Lundgaard.