Toyota er måske en af de spillere, der har været på Le Mans Hypercar-holdet i længst tid. Rygterne om Toyotas gade-Le Mans-bil spredte sig nemt, men alligevel holdt Toyota kortene tæt ind til kroppen. Løbende har de givet os små vink. Tegn på, at de lavede noget.

Men nu er der for alvor lys for enden af tunnelen: Med et Twitter-opslag bekræfter Toyota nemlig, at de meget snart er klar til at vise den endelige bil frem!