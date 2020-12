Toyota Yaris runder 4.000.000 eksemplarer

Model #4.000.000

Den franske Toyota-fabrik, TMMF, står nu for lidt under halvdelen af Toyota Yaris solgt over hele verden, efter den producerede Yaris nummer 4.000.000. Bilen, det drejer sig om, er en 4. generation Yaris H3 Premier Edition. Altså én af de første 4. generations-Yaris'er, man kunne købe.

Bilen er hybrid, og er udstyret med en 1,5 liters 3-cylindret benziner og en elmotor, der tilsammen driver forhjulene. Systemydelsen er på 116 hk, og benzinøkonomien er efter WLTP-standarden 26,3 km/l.