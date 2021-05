Priser og udstyr: Toyota Yaris Cross kan forudbestilles nu

'Adventure' fra 299.990 kr.

Toyota Yaris Cross kan også fås i et specielt 'Adventure'-udstysniveau. Her leveres bilen med den førnævnte tofarvede lakering som en standard del af det 'offroad-udtryk', som bilen skal give. Følelsen af eventyr skal hjælpes på vej af et sæt specielle kofangere, og et interiør med sportssæder, læder på rat og gearvælger og flere bløde materialer.

Hertil skal dog stadigvæk tilkøbes firehjulstræk til 35.000 kr., for at fuldende eventyr-følelsen.