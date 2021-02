Toyota bygger "fremtidens by" med dansk hjælp

Den selvkørende 'bil'

Én af de mange puslespilsbrikker i Toyotas Woven City er de selvkørende biler. Selvom konceptbyen langt fra er bygget, så har Toyota før forklaret om deres planer for selvkørende biler, og af dem kan vi udlede meget. Op til OL, der skulle have været afholdt i Tokyo i 2020, spillede Toyota en stor del i at opfriske transporten på vejen. Det inkluderede en splinterny taxi og en selvkørende minibus.

E-Palette er atlet-transporten, der skal sørge for at sportsudøvere kommer sikkert frem i den olympiske by, når olympiaden løber af stablen i sommeren 2021. Bilen er eldrevet, og kommunikerer til trafikanterne omkring den ved hjælp af de udtryksfulde lygter. I netop denne instans ville bilerne være udstyret med én operatør, der kan gribe ind og styre bilen i et nødstilfælde.