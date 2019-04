Toyota: Vi har 3 nye elbiler på vej til Danmark

Toyota har succes med at sælge hybridbiler i Europa med benzin- og elmotorer. Det er imidlertid en del af koncernens strategi at tilbyde flere former for drivmidler, så kunden kan vælge det, der passer til hans eller hendes behov. Derfor er der flere nye elbiler på vej.

Vi fyrer fem hurtige spørgsmål af til Paquet Thiebauit, director technical affairs, Toyota Europe.

Tre nye Toyota elbiler i 2021

Toyota har hidtil satset på hybrid i stedet for elbiler. Hvad er der sket?

"Markedet bevæger sig. En af de vigtige ting er afklaringen om CO2-udslip, og hvad lovgiverne forventer af os. Med et maksimalt CO2-udslip på 37,5 g/km i 2030 ved vi nu, hvad kravene er. Toyotas strategi er den samme. Vi har arbejdet på at sænke emissioner og CO2-udslip siden starten af 1990’erne og vil fortsætte den vej med forskellige teknologier. Vi er fortsat af den overbevisning, at man opnår et langt mere effektivt fald i CO2-udslippet ved at sende hybridbiler på gaden i stedet for elbiler. På trods af det vil vi have tre fuldt eldrevne biler på gaden i Europa i 2021. Vi har brug for flere løsninger, og batteridrevne biler er en af dem," siger Paquet Thiebauit til Bil Magasinet.

Vil det være nye modeller?

"Nej, det vil være eksisterende modeller og til priser, der vil være opnåelige for de fleste af vore kunder."