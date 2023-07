Toyota: Vi er klar med revolutionerende elbil-batterier om få år

1.000 km på en opladning

Toyota forventer allerede i 2026 at kunne levere en mere højtydende variant af det litium-ion-batteri, som mange elbiler allerede bruger. Det nye batteri skulle give adgang til en rækkevidde på 1.000 km, samtidigt med at det kan lades hurtigere og er billigere at producere. Hvor stort batteriet skal være for at opnå 1.000 km, siges der dog ingenting om.

Frem mod 2028 vil Toyota udvikle og forbedre et batteri med en såkaldt bipolær struktur, der er baseret på den teknologi, som Toyota allerede bruger i hybridbiler.