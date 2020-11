Toyota tjener kassen som klassens duks

Toyota med højeste markedsværdi

Konsulentbureauet Interbrand står bag en stor undersøgelse med formålet at rangere de 100 bedste brands i verden. Toyota ligger på en syvendeplads og holder sig dermed lige akkurat foran Mercedes-Benz, der ligger på en ottendeplads. Denne placering gør altså Toyota til nummer ét set i et bilbranche perspektiv med en markedsværdi på 325 mia. kroner.

Det flotte resultat skyldes dog ikke udelukkende produktionen af biler, selvom Toyota har smidt 10 millioner nye biler på vejene alene det sidste år. Det skyldes også i høj grad deres bæredygtige profil og det faktum, at de er overgået fra at være en helt almindelig bilproducent, til at have et stærkt øget fokus på bæredygtighed og innovation.