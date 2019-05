Toyota Supra er udsolgt!

Toyota Supra har været længe ventet, og allerede inden de danske priser var offentliggjort, kunne håbefulde købere skrive sig op til en af de få biler, der kommer til Danmark. Stort set alle de europæiske markeder melder totalt udsolgt og vil først være i stand til at levere den nye Supra igen efter nytår.

I alt 900 biler finder vej til det europæiske marked i år, hvorfor antallet af biler til det danske marked er stærkt begrænset. Derfor åbnede Toyota i Danmark for reservationen af den nye Supra inden jul, længe inden bilens design, specifikationer og pris var blevet afsløret.

Reservationen af den nye Supra foregik udelukkende online, hvor man skulle udfylde sine personlige informationer samt betale 15.000 kr. i depositum for at have chance for at være blandt de første ejere i Danmark. Allerede fra første time strømmede det ind med tilmeldinger, reservationer og overførsler af depositum.

Udviklet i samarbejde med BMW

Toyota Supra er blevet til gennem et samarbejde mellem BMW og Toyota’s motorsportsafdeling, Gazoo Racing. Den nye Supra har som de forrige generationer frontmotor og baghjulstræk, som det hører sig til med en optimal 50/50-fordeling af vægten mellem for og bag.

Motoren kender vi også fra BMW Z4 M40i. Det er en 3-liters rækkesekser med en enkelt turbolader med twin scroll-teknologi. Den yder 340 hestekræfter og har et drejningsmoment på 500 Nm, mens topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t. Toyota GR Supra klarer sprinten fra 0 til 100 km/t. på 4,3 sekunder.