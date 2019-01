Nu er det officelt: Få al data og se alle billederne af ny Toyota Supra

Stærkt begrænset antal

Når den nye Toyota GR Supra introduceres i løbet af i år, sker det stort set samtidig over hele verden. Det betyder, at kun 900 biler finder vej til det europæiske marked i 2019, hvorfor antallet af biler til det danske marked også vil være stærkt begrænset.

Derfor har Toyota åbnet for reservationen af den nye Supra allerede inden, at bilens design og specifikationer er blevet afsløret. Reservationen af den nye Supra foregår udelukkende online på Toyota Danmarks særlige Supra-side på . Her kan man, hvis man vil have chancen for at være blandt de første ejere af den nye Supra i Danmark, udfylde sine personlige informationer samt betale 15.000 kr. i depositum.

Pengene bliver modregnet i bilens endelige pris, og man har mulighed for at fortryde sin reservation, så længe man ikke har underskrevet en købsaftale. Depositummet på 15.000 kr. vil i så fald blive tilbagebetalt.

Er man blandt de heldige, der allerede får leveret sin nye bil i 2019, bliver man samtidig medlem af den eksklusive Supra 900-klub, der samler de 900 første Toyota GR Supra-ejere i Europa og giver dem en række særlige fordele inden leveringen af bilen.

Supra bygges i Østrig

Toyota GR Supra bliver produceret på Magna Steyr-fabrikken i Graz i Østrig og introduceres i Danmark til sommer. De danske priser offentliggøres i god tid inden da.