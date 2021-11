Toyota's første rigtige elbil skal være en 'offroader'

Hvad er bZ4X?!

Toyota's allerførste dedikerede elbil er også en del af Toyota's nye undermærke, beyond Zero. Det forkortes til bZ, og udtales som udgangspunkt 'beezee'. 4X er så den specifikke model, som senere skal tilsluttes af en række yderligere elbiler. Hvad Toyota planlægger, kan du læse mere om her.

Men nok om navnet - bilen er bygget på Toyota's nye elbilplatform, e-TNGA, som de har udviklet i samarbejde med Subaru. Bilen bliver platformens debut, og i første omgang lyder den ikke ukampdygtig: Batteriet på 71,4 kWh forventes at levere 450 km i WLTP-rækkevidde, og selv om det ikke er overvældende, så bliver 4X med en opladning på 150 kW alligevel en brugbar elbil.

Toyota's trick-oppe-i-ærmet er dog ikke relateret direkte til drivlinen - et solpanel i taget bør give bZ4X op til 1.800 gratis km på batteriet årligt. Derudover tilbyder Toyota en 10-årig garanti på bilens batteri, og modsat andre fabrikanter, så garanterer Toyota ikke bare 70% batterikapacitet, men 90%. Garantien er desuden begrænset til 240.000 km.