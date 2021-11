Toyota vil give ny garanti på din gamle bil

Også til gamle modeller

Til gengæld gælder Toyota Relax både nye og gamle biler.

Kører man i en Toyota, der er under 10 år, og som har kørt under 160.000 km, kan man således få Toyota Relax, selv om den hidtil ikke er serviceret på et autoriseret Toyota-værksted – og også selv om service ikke er overholdt efter foreskrifterne.

Det kræver blot, at man vender tilbage til Toyota-værkstedet, og får Toyota Relax aktiveret med et service, og så efterfølgende får lavet den foreskrevne service på et autoriseret værksted.

Toyota Relax er ikke en dansk ting. Garantiordningen er ved at blive rullet ud i hele Europa, og det forventes at være fuldt implementeret i alle lande i Europa i løbet af 2022. I Danmark træder Toyota Relax og Lexus Relax i kraft fra 1. december 2021.