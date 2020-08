3 grunde til at du selvfølgelig skal vælge Toyota RAV4 som opladningshybrid

Den nye Toyota RAV4 plug-in hybrid har klassens bedste rækkevidde på ren el, og er samtidig leveringsdygtig i over 300 hk. Og så fås den fra under 500.000 kr. Der er bare et problem - den er udsolgt i 2020!