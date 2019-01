Ny Toyota RAV4 med kant og kræfter

Hvor?

Hvad er nyt i den nye Toyota RAV4?

Fortæl noget mere om de nye motorer

Testen af den nye Toyota RAV4 foregår i hektisk bytrafik, på motor-, lande- og mudrede bjergveje omkring Barcelona. Bil Magasinet er inviteret til Spanien af Toyota Danmark.Den første RAV4 kom i 1994 og skabte ifølge Toyota selve SUV-begrebet. Efter 9 mio. solgte biler på globalt plan er det nu tid til en femte generation af modellen. I forhold til den forrige er der tale om en spritny bil med nyt og kantet design, nye motorer og Toyotas 4. generation af hybrid-teknologi. Den bygger på Toyotas TNGA K platform, som deles med den nye Toyota Camry.Rent fysisk RAV4 blevet 5 mm kortere og 10 mm lavere, men også 10 mm bredere og akselafstanden er øget 30 mm til gavn for pladsen i kabinen. Samtidig er bagagerummet vokset op til 79 liter i størrelse. Frihøjden er øget 32 mm og det elektriske firehjulstræk kan levere 30% mere moment til baghjulene. Sammen med et nyt elektronisk differentialespær på bagakslen er der mindre chance for at sidde fast, hvis du forlader asfalten.Vil du have en Toyota SUV med dieselmotor? Så må du bestille en Land Cruiser. Den nye RAV4 tilbydes kun med et par nye benzin- og hybridmotorer. Basisudgaven stiller med en 2,0 liters sugemotor med 175 hk og drejningsmoment på 208 Nm, der kan kombineres med manuel- eller trinløs CVT-gearkasse. Forhjulstræk er standard og firehjulstræk kan tilkøbes.



Importøren forventer at sælge mere end 80% af RAV4 i hybridudgaven, som kombinerer en ny 2,5 liters benzinmotor med en elmotor og et batteri til at levere 218 hk. Den fås også med firehjulstræk, som tilføjer en ekstra elmotor ved bagakslen, og det presser systemydelsen op på 222 hk. Begge hybridudgaver er udstyret med CVT-gear.