Du vil ha' en Berlingo, men vil ikke drilles? Toyota har løsningen!

Hvordan kører ProAce City Verso?

Præcis som en Berlingo, hvilket vil give dig et chok, hvis du tror, det er vuggende, halvslatten bil at køre i – det er det ikke. Her er moderne hjulophæng og affjedring, og støjdæmpningen er fornem op til 110 km/t.

Hvorfor ikke bare købe en Berlingo?

Fordi ProAce City Verso er en Toyota med 3 år/100.000 km, der forhandles fra 25 aut. forhandlere og 69 udsalgssteder.

Hvad koster Toyota ProAce City Verso?

1,2 Puretech Combi 110 hk manuel gear 5 sæder: 214.900 kr.

1,2 Puretech Family 110 hk manuel gear 5 sæder: 269.900 kr.

1,2 Puretech Family 130 hk aut.gear 5 sæder: 309.900 kr.

1,5 BlueHDi 102 hk manuelt gear 5 sæder: 199.900 kr.

1,5 BlueHDI Lang 130 hk aut. gear 5 sæder: 334.900 kr.

