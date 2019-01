Toyota Prius med plug-in-teknologi, er den vi vil ha’

Der er ikke en stejl indlæringskurve for at køre den – du kan bare sætte den trinløse gearkasse i D og træde på speederen – men man ændrer hurtigt kørselsmønster for at udnytte kapaciteten af batteriet optimalt.

Hver gang man slipper speederen, lader “motorbremsen” energien fra nedbremsningen på batteriet, og man vænner sig til primært at sætte den lille gearvælger i B for “bremse”. Her er der så megen elmotorbremse, at bremsepedalen i praksis kun er en nødbremse.

Prius er en økobil

I det hele taget ansporer Prius til en rolig og forudseende kørsel. Den er økobil i hele sit væsen, og man lærer at opnå en glidende kørsel (hvis du er typen, der kører 160 km/t på jyske landevej i en chippet Seat Altea TDI på gule plader, skal du nok finde noget andet).

Toyota har fået styr på forgængernes uvaner med benzinmotor, der farer op i omdrejninger, bare du tænker på at træde på speederen, og skal du kvikt fremad, fungerer det dynamiske køreprogram faktisk okay ved overhalinger.