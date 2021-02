Første tur: Toyota Mirai er stor, lækker - og kører på brint

Hvor kan man tanke?

Da den første Mirai blev præsenteret i 2014 var der ni tankstationer i Danmark. Siden er tre forsvundet, så der i dag er seks. Det gælder Gladsaxe. Korsør, Aarhus, Kolding, Esbjerg og Sydhavnen i København. Hos Toyota er man dog overbeviste om, at der antallet tankstationer stiger med udbredelsen ikke mindst af Mirai.

Hvad koster den?

Toyota introducerer den nye Mirai til 499.990 kr. for en veludstyret basismodel, og til forskel fra forgængere er Toyota nu klar til at levere i det antal, det danske marked efterspørger, og importøren forventer at sælge mere end 100 stk. det første år. Blandt andet forventer man, at skulle levere flere til taxa-branchen også uden for København.

Levering sker fra slutningen af marts.

Herunder kan du ses Toyotas video, der forklarer hvordan en brintbil virker.