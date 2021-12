Test: Toyota Mirai er rigtig vellykket (men er der nogen der har set en brintstation?)

Designet er, i mine øjne, en klar forbedring i forhold til forgængeren. Det samme gælder køreegenskaberne. Den nye Mirai er nemlig ufattelig komfortabel og støjsvag. Bagsædepladsen og ikke mindst bagagerummet er udfordret på grund af brinttankenes placering.

Toyota Mirai fra en halv. mio. kr.

Hovedelementerne i kabinen er en 12,3” stor centralt placeret touchskærm og et instrumentpanel, som er rettet mod føreren.

Toyota Mirai starter ved 499.990 kr., mens testbilen er pakket ind i højeste udstyrsniveau, H4. Her starter prisen ved 589.990 kr., men til den pris får du ting som 3-zonet fuldautomatisk klimaanlæg, digitalt bakspejl, førersæde med hukommelse, headup-display i farver, panoramaglastag, armlæn med touch-panel på bagsædet, sædevarme og ventilerede sæder både for og bag samt Toyota Teammate fuldautomatisk parkeringssystem.

Uanset hvilket udstyrsniveau man måtte vælge, er Mirai veludstyret. Kombineret med at den kan tankes som en almindelig fossilbil og et super højt komfortniveau, gør Mirai til et spændende bud på fremtidens transport – i hvert fald indtil batteriteknologi og infrastrukturen for elbiler bliver endnu bedre.