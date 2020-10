Toyota bygger bil til Bjarke Ingels hus på månen

Lunar Cruiser er på udviklingsstadiet allerede

Det indledende arbejde med rumfartøjet er godt igang, med simuleringer af, hvordan månens miljø påvirker bilen. Det handler især om hvordan, der udledes varme under kørsel samt fremstilling af dæk til prototypen.

Bilen kommer til at veje over seks ton på jorden, hvilket svarer til ca. 1 ton på månen, på grund af den reducerede tyngdekraft. En VW UP! vejer ét ton her på jorden, så når Luna Cruiser først er der oppe, vejer den næsten ingenting. Hvordan den lige kommer derop i første omgang, har man endnu ikke fundet ud af, men den skal først står klar i 2030, når BIG's hus er færdigt.

Man bruger desuden virtual reality, til at finde ud af, hvordan bilens interiør skal se ud, så astronauterne med rumdragter kan komme til, og udstyret kan udnyttes på bedst mulig vis.

Det er jo noget helt andet, end tidligere Moon Rover, der bare var en åben bil med plads til en.