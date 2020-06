Vi tester den 100 kg lettere baby-Supra med 4 cylindre, men er den stadig sjov?

3 | GR Supra 2,0 kan køre sidelæns

Det er nemt at køre sidelæns en Toyota GR. Antiudskridningssystemet kan justeres i flere niveuaer. Et af dem er optimeret til, at baghjulene spinder, mens bilen drejer i sving. Derved kommer den til at køre sidelæns eller "drifter".

Den slags kræver som regel en baghjulstrukket bil med en forholdsvis stor motor. Den store GR Supra gør det nemt. Men det gør den lille og 4-cylindrede Supra også!