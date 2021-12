Toyota eksperimenterer med ny type brintbil

BMW brintbil med V12-motor

BMW har tidligere eksperimenteret med brint i forbrændingsmotorer. H2R hed en konceptbil fra 2004 (foto herover), som angiveligt satte flere hastighedsrekorder for brintbiler. Men den besynderligt udseende bil understregede også udfordringen for brint i forbrændingsmotorer.

Den benyttede nemlig en tilpasset udgave af BMW's 12-cylindrede, 6,0 liters motor, men ydede kun 285 hk. 0-100 km/t blev klaret lige under 6,0 sekunder, men topfarten var 300 km/t.

Året efter præsenterede BMW en 7-serie med samme motor og teknologi, men siden har også BMW konstateret, at den bedste måde at bruge brint i personbiler på er via en brændselscelle.

I 2017 præsenterede så Toyota Corolla H2, som er en racerbil med brintforbrændings-motor. Den deltog sågar i et 24-timers løb i Japan. Den benyttede samme 3-cylindrede 1,6-liters motor som den nye Yaris brintkonceptbil, men Toyota valgte at benytte Corolla-karrosseriet for at få plads til fire brinttanke i bilen.

Heller ikke dengang meldte Toyota noget om motorens effekt.