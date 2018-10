Toyota: Derfor er hybridbiler en genvej til lavere CO2-udslip

Hvor har I ingen elbiler på standen i Paris?

"Vi fokuserer på hybridbiler, fordi det er en billig måde at nedsætte CO2-udslippet på. Du skal huske, at målet er lavere CO2-udslip – ikke at få så mange elbiler på gaden som muligt," siger Paquet Thiebauit, director technical affairs, Toyota Europe, til Bil Magasinet.

Den generelle opfattelse er ellers, at vi skal have flere elbiler?

"Ja, men vi følger markedet. Toyota har valgt endnu ikke at markedsføre elbiler, fordi markedet og infrastrukturen ikke er klar til det. Men inden for to-tre år introducerer Toyota også elbiler – i første omgang i Kina og efterfølgende andre steder i verden herunder Europa. Som verden ser ud nu, er hybriddrivliner vores bedste bud på en CO2-venlig transportform."

"Vi har lavet undersøgelse af brugen af Toyotas hybridbiler i Rom, London og Paris, og her er konklusionen, at de kører i elektrisk mode i mere end halvdelen af tiden. Det er en billig måde at nedsætte CO2-udslippet på, og teknologien er her allerede. Knap 50 pct. af vores bilsalg i Europa lige nu er hybridbiler."