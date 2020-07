Måske er det svært at tro på, men dette er faktisk en fed Toyota Corolla, BUM!

Reduceret elastik-effekt i Toyota Corolla

Elastik-effekten er reduceret i den seneste generation af Toyota’s hybridbiler, fordi elmotoren er blevet kraftigere. Men med kun 122 hk, som i den Corolla, der deltog i stortesten i seneste nummer, foranlediges man stadig til at træde hårdt speederen i længere tid, hvilket stadig giver en hvis elastikeffekt og en anstrengt motorlyd.

Med 2,0-liters motoren og i alt 184 hk reduceres elastikeffekten yderligere. Først og fremmest forledes man ikke til at træde hårdt på speederen i samme grad, fordi der er masser af moment ved lave omdrejninger. Og selv når man træder hårdt på speederen, synes responstiden kortere. Hertil kommer muligheden for selv at vælge gear via skiftepaler på rattet.